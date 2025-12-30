Milano 29-dic
44.436 0,00%
Nasdaq 29-dic
25.526 -0,46%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 29-dic
9.867 0,00%
Francoforte 29-dic
24.351 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,14%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.965,28 punti

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,14%)
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato +0,14%, a quota 3.965,28 in apertura.
