Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:40
24.867 +0,49%
Dow Jones 17:40
46.335 +0,18%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,08%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 46.289,09 punti

Il Dow Jones avanza dello 0,08%, a quota 46.289,09 in apertura.
