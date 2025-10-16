Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:40
24.867 +0,49%
Dow Jones 17:40
46.335 +0,18%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,55%

L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 24.882,22 punti

In breve, Finanza
Il Nasdaq-100 avanza dello 0,55%, a quota 24.882,22 in apertura.
