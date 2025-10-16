Milano 15-ott
41.907 0,00%
Nasdaq 15-ott
24.745 +0,68%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 15-ott
9.425 0,00%
Francoforte 15-ott
24.181 0,00%

Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,43%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.799,62 punti

Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,43%, terminando gli scambi a 25.799,62 punti.
