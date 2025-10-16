Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:41
24.829 +0,34%
Dow Jones 17:41
46.287 +0,07%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro procede a piccoli passi, avanzando a 481,59 punti.
Condividi
```