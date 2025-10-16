Francoforte: risultato positivo per Evotec

Evotec

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 6,94 Euro e supporto stimato a quota 6,742. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 7,138.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)