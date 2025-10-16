Milano 14:41
Francoforte: scambi al rialzo per Puma

(Teleborsa) - Avanza Puma, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Puma più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,18 Euro. Primo supporto a 21,42. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,95.

