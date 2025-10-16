Francoforte: scambi al rialzo per Puma

(Teleborsa) - Avanza Puma
, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Puma
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,18 Euro. Primo supporto a 21,42. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)