Milano 14:41
42.068 +0,39%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:41
9.409 -0,16%
Francoforte 14:41
24.206 +0,10%

Francoforte: scambi in positivo per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Carl Zeiss Meditec
Seduta vivace oggi per Carl Zeiss Meditec, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,85%.
Condividi
```