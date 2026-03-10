Francoforte: andamento sostenuto per Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

MDAX

Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,12% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,86 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25,38. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)