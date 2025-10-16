Milano 9:23
41.852 -0,13%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 9:23
9.416 -0,09%
24.114 -0,28%

La Cisl lancia “Il cammino della responsabilità” per un nuovo patto sociale

Economia
La Cisl lancia “Il cammino della responsabilità” per un nuovo patto sociale
(Teleborsa) - La Cisl avvia la campagna "Il cammino della responsabilità", una mobilitazione che, in vista della prossima manovra economica, punta a promuovere le ragioni di un Patto sociale capace di unire crescita, salari, coesione e partecipazione. L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti nei territori e nei luoghi di lavoro, che culmineranno in una manifestazione nazionale a Roma.

Nel documento approvato all’unanimità dal comitato esecutivo, la Cisl invita istituzioni, imprese, lavoratori e società civile a partecipare attivamente a questo percorso comune: "Serve responsabilità e una visione condivisa per costruire un futuro di sviluppo e giustizia sociale, in cui la manovra di bilancio non sia soltanto un insieme di cifre, ma il primo passo concreto verso un nuovo grande accordo per l’Italia".
Condividi
```