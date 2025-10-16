La Cisl lancia “Il cammino della responsabilità” per un nuovo patto sociale

(Teleborsa) - La Cisl
avvia la campagna "Il cammino della responsabilità
", una mobilitazione che, in vista della prossima manovra economica, punta a promuovere le ragioni di un Patto sociale
capace di unire crescita, salari, coesione e partecipazione. L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti nei territori e nei luoghi di lavoro, che culmineranno in una manifestazione nazionale a Roma.
Nel documento approvato all’unanimità dal comitato esecutivo, la Cisl invita istituzioni, imprese, lavoratori e società civile a partecipare attivamente a questo percorso comune:
"Serve responsabilità e una visione condivisa per costruire un futuro di sviluppo e giustizia sociale
, in cui la manovra di bilancio non sia soltanto un insieme di cifre, ma il primo passo concreto verso un nuovo grande accordo per l’Italia".