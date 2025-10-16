Manovra, previsto contributo da banche e assicurazioni: le misure del Dpb

(Teleborsa) - La manovra di finanza pubblica per il triennio 2026-2028, da un lato, l'azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie e delle imprese e per il sociale e, dall'altro, ad assicurare la sostenibilità della finanza pubblica".Lo prevede il Documento programmatico di bilancio inviato nella giornata di ieri alla Commissione Ue e al Parlamento italiano. Complessivamente, la manovrlla richiesta di rimodulazione del Pnrr trasmessa alle Autorità europee dopo l'approvazione della risoluzione presentata alle comunicazioni rese dal ministro Foti alle Camere nelle giornate del 30 settembre e del primo ottobre", si legge nel testo.Il ministero dell'Economia conferma l'intenzione di reperire rcon un contributo a carico delle banche e anche delle compagnie di assicurazioni. "Oltre agli effetti di miglioramento del quadro di finanza pubblica dovuti alla rimodulazione del Pnrr, concorrono al finanziamento della manovra, sul versante delle entrate, in particolare, le risorse reperite a carico del settore finanziario e assicurativo e, dal lato della spesa, specifici interventi sugli stanziamenti del bilancio dello Stato", recita infatti il Documento programmatico di bilancio inviato ieri alla Commissione europea. Quanto alla portata di questo contributo, le tabelle contenute nel Dpb riportano che su 2026 e 2027 le "misure a carico del settore bancario e assicurativo"Nel Documento programmatico di Bilancio, il ministero dell'Economia ribadisceportandolo quindi in linea con il requisito previsto dal Patto di stabilità e di crescita. Questo traguardo, se effettivamente conseguito, consentirebbe all'Italia di uscire con un anno di anticipo dalla procedura europea per deficit eccessivo.Si prevede che la crescita economica di quest'anno si attesti, mentre nel 2026 dovrebbe verificarsi una lieve accelerazione al più 0,7%"prosegue il percorso di riduzione della tassazione sui redditi da lavoro che il governo sta portando avanti dall'inizio della legislatura. In particolare, la manovra riduce la seconda aliquota Irpef che, dall'attuale 35 per cento passa al 33 per cento, limitando i benefici per i redditi più alti"."Al fine di favoriree rafforzare il legame tra produttività e salario nel settore privato, sono previsti specifici interventi di carattere fiscale per i lavoratori dipendenti in materia di rinnovo dei contratti e premi di risultato". "Per le medesime finalità, nel settore pubblico, si prevede una misura di agevolazione fiscale sul trattamento accessorio", si legge nel documentoDal documento emerge che "Al fine di favorire l'accesso a determinate prestazioni agevolate,, prevedendo maggiorazioni delle scale di equivalenza per i nuclei familiari con due o più figli e l'innalzamento della soglia di esclusione della casa di abitazione".Sono prorogate al 2026, alle stesse condizioni previste per l'anno 2025,Con riferimento alla crescita economica dell'Italiaal momento "la crescita acquisita per il 2025 si attesta allo 0,5 per cento". "Per quanto riguarda le imprese - prosegue il Mef - le più recenti indagini qualitative delineano una tendenza al miglioramento, seppure con marcate eterogeneità settoriali". A settembre è migliorata la fiducia nei servizi, mentre nella manifattura la si è mantenuta a un livello superiore alla media del secondo trimestre. L'indicatore di fiducia dei consumatori dell'Istat, seppure in lieve calo rispetto al mese precedente, si è mantenuto a un livello superiore alla media del secondo trimestre. "Per la seconda metà dell'anno si prevede una minore volatilità, senza le forti oscillazioni che hanno caratterizzato l'andamento dei flussi commerciali della prima parte del 2025. L'evoluzione attesa dovrebbe quindi consentire una moderata accelerazione della crescita - spiega il Dpb - sostenuta da segnali incoraggianti provenienti dalla produzione manifatturiera, dalla tenuta del mercato del lavoro e dal dissolversi di alcune incertezze legate agli accordi tariffari". Nel frattempo sul mercato del lavoro è proseguita, pur rallentando, la tendenza alla crescita: ad agosto gli occupati sono aumentati dello 0,4 per cento su base annua, si legge, mentre il tasso di disoccupazione si è stabilizzato intorno al 6 per cento, mantenendosi sui livelli più bassi della serie storica.