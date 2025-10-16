Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:23
24.555 -0,77%
Dow Jones 20:23
45.891 -0,78%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: allunga il passo Oracle

Migliori e peggiori
New York: allunga il passo Oracle
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il principale fornitore di software aziendale, che tratta in rialzo del 4,92%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Oracle mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,37%, rispetto a -1,71% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di Oracle è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 326,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 306,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 345,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
