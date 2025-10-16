New York: allunga il passo Oracle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il principale fornitore di software aziendale
, che tratta in rialzo del 4,92%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Oracle
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,37%, rispetto a -1,71% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di Oracle
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 326,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 306,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 345,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)