New York: andamento rialzista per Caterpillar

(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra
, con un rialzo dell'1,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Caterpillar
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 547,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 537,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 558.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)