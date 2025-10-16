Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:24
24.561 -0,74%
Dow Jones 20:24
45.898 -0,77%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: andamento rialzista per Caterpillar

(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra, con un rialzo dell'1,85%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Caterpillar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 547,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 537,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 558.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
