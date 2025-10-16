NewPrinces, Standard Ethics conferma rating ESG: attesi miglioramenti nella governance

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+"
a NewPrinces Group
(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan. Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.
Nel corso degli anni, il Gruppo ha implementato la propria documentazione pubblica allineando strumenti come policy ESG e Codice Etico alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue. La rendicontazione extra-finanziaria segue le migliori pratiche
del settore. Il sistema di gestione dei rischi ESG appare adeguato.
Gli analisti si attendono futuri miglioramenti anche nell'area governance
("G" dell'acronimo ESG), tenuto conto della presenza di un diritto di voto maggiorato; un Consiglio di Amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti appare offrire maggiori garanzie verso gli interessi degli azionisti di minoranza e del mercato.(Foto: Newlat)