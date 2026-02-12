Banco Sabadell, Standard Ethics alza il rating ESG a "EE"

Banco de Sabadell

(Teleborsa) -ha(SER) dia "EE" dal precedente "EE-". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Nel corso degli anni, la Banca ha. Si registrano policy a carattere sociale e ambientale, obbiettivi ESG di medio-lungo periodo ed una rendicontazione extra finanziaria in linea con le migliori pratiche di settore. Tenendo in considerazione l’ampia diffusione di richiami alle indicazioni internazionali di Onu, Ocse e Ue nella documentazione pubblica, resta auspicabile l’estensione dei riferimenti anche all’interno del Codice di Condotta. Inoltre, la pubblicazione di una AI Policy sarebbe valutata positivamente dagli analisti.Sul piano della corporate governance, la banca ha messo a terra taluniincrementando indipendenza ed equilibrio di genere. La parità tra i generi resta un obbiettivo concreto. Gli analisti raccomandano infine il mantenimento di un elevato livello di ESG Risk Management.