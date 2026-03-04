Eni, Standard Ethics conferma il rating ESG "EE+"

Eni

(Teleborsa) - Standard Ethics ha, colosso energetico italiano. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti di Standard Ethics osservano l'in materia di Sostenibilità stabilite da Ue, Ocse e Onu.La società pubblica policy e obbiettivi a copertura dei principali ambiti ESG; adotta adeguati riferimenti internazionali nella documentazione pubblica (anche il Codice Etico rappresenta un buon esempio di conformità); la rendicontazione extra-finanziaria è standard; laNell'ambito della corporate governance, gli analisti registrano una composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione che. Tenuto conto che il settore è soggetto a molteplici criticità, qualsiasi ulteriore implementazione effettuabile nell'ambito rischi e controlli ESG è benvenuta.