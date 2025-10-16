Pernod Ricard, vendite trimestrali in calo del 6%: pesano Cina e Stati Uniti

Pernod Ricard

(Teleborsa) -ha registrato nel primo trimestre dell’esercizio 2026per, penalizzati da un impatto valutario negativo di 143 milioni e da un effetto perimetro di 54 milioni legato alla cessione delLesono diminuite nei principali mercati: -16% negli, dove si è osservato un miglioramento del sell-out ma un calo del sell-in dovuto agli aggiustamenti di magazzino, e -27% in, colpita da debolezza macroeconomica e scarsa fiducia dei consumatori. L’India ha registrato una crescita del +3%, nonostante le modifiche fiscali nello stato di Maharashtra.Lein Canada, Turchia, Giappone e Sudafrica hanno parzialmente compensato i cali nei mercati chiave. Per area geografica, l’America ha segnato un -12%, Asia-Resto del mondo -7%, Europa -4%, e Travel Retail -15%.Il gruppo francese conferma per l’intero FY26 un progressivo miglioramento delle, concentrato nella seconda metà dell’anno, e ribadisce il piano didaentro il FY29, con l’obiettivo di difendere i margini e rafforzare la generazione di cassa.