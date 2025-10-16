Milano 10:16
41.892 -0,03%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 10:16
9.412 -0,14%
Francoforte 10:16
24.152 -0,12%

Pernod Ricard, vendite trimestrali in calo del 6%: pesano Cina e Stati Uniti

Finanza
Pernod Ricard, vendite trimestrali in calo del 6%: pesano Cina e Stati Uniti
(Teleborsa) - Pernod Ricard ha registrato nel primo trimestre dell’esercizio 2026 ricavi per 2,384 miliardi di euro, penalizzati da un impatto valutario negativo di 143 milioni e da un effetto perimetro di 54 milioni legato alla cessione del business vini.

Le vendite sono diminuite nei principali mercati: -16% negli Stati Uniti, dove si è osservato un miglioramento del sell-out ma un calo del sell-in dovuto agli aggiustamenti di magazzino, e -27% in Cina, colpita da debolezza macroeconomica e scarsa fiducia dei consumatori. L’India ha registrato una crescita del +3%, nonostante le modifiche fiscali nello stato di Maharashtra.

Le performance positive in Canada, Turchia, Giappone e Sudafrica hanno parzialmente compensato i cali nei mercati chiave. Per area geografica, l’America ha segnato un -12%, Asia-Resto del mondo -7%, Europa -4%, e Travel Retail -15%.

Il gruppo francese conferma per l’intero FY26 un progressivo miglioramento delle vendite organiche, concentrato nella seconda metà dell’anno, e ribadisce il piano di efficienze operative da 1 miliardo entro il FY29, con l’obiettivo di difendere i margini e rafforzare la generazione di cassa.
Condividi
```