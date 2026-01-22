General Motors, produzione SUV compatto Buick verrà spostata dalla Cina agli Usa

General Motors

(Teleborsa) -prevede didi un SUV compatto Buickper le vendite sul mercato interno.La casa automobilistica con sede a Detroit ha affermato che il veicolo di nuova generazione dovrebbe essere prodotto presso lo stabilimento di Fairfax Assembly della casa automobilistica a Kansas City, Kansas, a partire dal 2028.La decisione arriva mentre il presidente Donald Trump fa pressione sulle aziende affinché la produzione venga trasferita in loco e mentre i rapporti tra Stati Uniti e Cina diventano sempre più controversi, anche a causa dei dazi sui veicoli.