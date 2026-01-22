General Motors, produzione SUV compatto Buick verrà spostata dalla Cina agli Usa

(Teleborsa) - General Motors
prevede di spostare la produzione
di un SUV compatto Buick dalla Cina agli Stati Uniti
per le vendite sul mercato interno.
La casa automobilistica con sede a Detroit ha affermato che il veicolo di nuova generazione dovrebbe essere prodotto presso lo stabilimento di Fairfax Assembly della casa automobilistica a Kansas City, Kansas, a partire dal 2028.
La decisione arriva mentre il presidente Donald Trump fa pressione sulle aziende affinché la produzione venga trasferita in loco e mentre i rapporti tra Stati Uniti e Cina diventano sempre più controversi, anche a causa dei dazi sui veicoli.