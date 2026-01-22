Milano 17:35
General Motors, produzione SUV compatto Buick verrà spostata dalla Cina agli Usa

Finanza
(Teleborsa) - General Motors prevede di spostare la produzione di un SUV compatto Buick dalla Cina agli Stati Uniti per le vendite sul mercato interno.

La casa automobilistica con sede a Detroit ha affermato che il veicolo di nuova generazione dovrebbe essere prodotto presso lo stabilimento di Fairfax Assembly della casa automobilistica a Kansas City, Kansas, a partire dal 2028.

La decisione arriva mentre il presidente Donald Trump fa pressione sulle aziende affinché la produzione venga trasferita in loco e mentre i rapporti tra Stati Uniti e Cina diventano sempre più controversi, anche a causa dei dazi sui veicoli.
