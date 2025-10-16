Milano 11:21
41.967 +0,14%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:21
9.427 +0,02%
Francoforte 11:21
24.185 +0,01%

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Londra Whitbread
Ribasso per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che passa di mano in perdita dell'8,53%.
