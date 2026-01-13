Milano 14:25
Vola a Londra Whitbread

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,30%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Whitbread più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Whitbread. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,55 sterline. Primo supporto visto a 26,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,9.

