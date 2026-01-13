Vola a Londra Whitbread

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che gestisce alberghi e ristoranti
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,30%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Whitbread
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Whitbread
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,55 sterline. Primo supporto visto a 26,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)