Milano 11:21
41.967 +0,14%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:22
9.428 +0,03%
Francoforte 11:21
24.185 +0,01%

Piazza Affari: brillante l'andamento di D'Amico

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel trasporto marittimo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di D'Amico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,241 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,341. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,177.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
