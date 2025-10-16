Piazza Affari: brillante l'andamento di D'Amico

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel trasporto marittimo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di D'Amico
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,241 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,341. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,177.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)