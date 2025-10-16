Piazza Affari: brillante l'andamento di D'Amico

leader mondiale nel trasporto marittimo

D'Amico

FTSE Italia Mid Cap

D'Amico

D'Amico

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,241 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,341. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,177.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)