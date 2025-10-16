Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:45
24.807 +0,25%
Dow Jones 17:45
46.245 -0,02%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari continua la giornata in aumento dell'1,30%.
Condividi
```