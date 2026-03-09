Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:46
24.666 +0,09%
Dow Jones 19:46
47.159 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

L'Indice dei servizi di consumo italiano in discesa a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice dei servizi di consumo italiano in discesa a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata a 23.149,35 punti, in forte calo del 2,39%.
Condividi
```