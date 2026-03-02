Milano
17:35
46.280
-1,97%
Nasdaq
17:36
24.876
-0,34%
Dow Jones
17:36
48.729
-0,51%
Londra
17:29
10.771
-1,28%
Francoforte
17:35
24.638
-2,56%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano si muove verso il basso
Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano si muove verso il basso
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 marzo 2026 - 17.00
Si abbattono le vendite sul
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che continua la giornata a 24.234,76 punti, in forte calo del 3,62%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano sale verso 24.577,9 punti
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei servizi di consumo italiano
A Piazza Affari corre l'indice dei servizi di consumo italiano
Vola a Piazza Affari l'indice dei servizi di consumo italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(337)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary
-3,71%
Altre notizie
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: scambi negativi per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: pioggia di acquisti sull'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per l'indice dei servizi di consumo italiano
L'Indice dei servizi di consumo italiano in discesa a Piazza Affari
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto