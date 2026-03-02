Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:36
24.876 -0,34%
Dow Jones 17:36
48.729 -0,51%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si abbattono le vendite sul comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata a 24.234,76 punti, in forte calo del 3,62%.
