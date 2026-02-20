Milano 11:11
46.256 +1,01%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:11
10.704 +0,72%
Francoforte 11:11
25.120 +0,31%

Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano sale verso 24.577,9 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano sale verso 24.577,9 punti
Si muove con il vento in poppa il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che arriva a 24.421,48 punti.
Condividi
```