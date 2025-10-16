Milano 10:55
41.925 +0,04%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 10:55
9.412 -0,13%
Francoforte 10:55
24.144 -0,15%

Pichetto Fratin: “Nel decreto energia una norma per un futuro intervento sui gasivori”

Economia
Pichetto Fratin: “Nel decreto energia una norma per un futuro intervento sui gasivori”
(Teleborsa) - "Nel prossimo decreto energia sarà inserita una norma di base che potrà consentire in futuro un intervento a sostegno dei gasivori, legato al cosiddetto 'gas release'". Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’evento "Green Talk: l’Energia Interconnessa" a Milano.

"Con molta sincerità e trasparenza – ha spiegato il ministro – la norma è prevista, ma dobbiamo trovare il gas a un prezzo conveniente per poter attuare l’operazione o mettere in campo un meccanismo che lo renda accessibile a costi sostenibili".
Condividi
```