Pichetto Fratin: “Nel decreto energia una norma per un futuro intervento sui gasivori”

(Teleborsa) - "Nel prossimo decreto energia
sarà inserita una norma di base che potrà consentire in futuro un intervento a sostegno dei gasivori, legato al cosiddetto 'gas release'
". Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin,
intervenendo all’evento "Green Talk: l’Energia Interconnessa
" a Milano.
"Con molta sincerità e trasparenza – ha spiegato il ministro – la norma è prevista, ma dobbiamo trovare il gas a un prezzo conveniente
per poter attuare l’operazione o mettere in campo un meccanismo che lo renda accessibile a costi sostenibili".