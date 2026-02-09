ASSOTIR monitora l’applicazione del Decreto Infrastrutture 2025

(Teleborsa) - ASSOTIR
ha avviato un monitoraggio per verificare l’effettiva applicazione del Decreto Infrastrutture 2025
e accertare se le norme sull’indennizzo agli autotrasportatori per soste eccessive vengano rispettate. L’analisi, condotta su un campione di imprese a sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto 73/2025
, ha preso in esame due categorie: le imprese di media struttura (circa 40 veicoli per azienda) e le micro-imprese.
I risultati dello studio saranno presentati nel corso di una conferenza stampa online prevista per domani, martedì 10 febbraio 2026
, alle ore 11:30.
L’incontro si aprirà con il saluto della Presidente Anna Manigrasso
, seguito dalla presentazione dei dati da parte del Dott. Alessandro Manzi
, responsabile dell’Area Consulenza. Patrizio Loffarelli
, responsabile Portualità, offrirà una testimonianza sulla realtà portuale, mentre il Segretario Generale Claudio Donati
fornirà una valutazione politica basata sui dati raccolti.