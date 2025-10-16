Ulisse Biomed, Websim alza target price: nuovo capitale e visibilità in aumento

Ulisse Biomed

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato il(aper azione da 1,20 euro) e confermato la) sul titolo, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti ricordano che Ulisse Biomed ha chiuso il primo semestre del 2025 con una crescita dei ricavi del 43% YoY e una, grazie al completamento del processo di riorganizzazione e ad un più favorevole mix di vendite. L'accordo di investimento fino a 10 milioni di euro siglato con Global Corporate Finance fornisce alla Società una fonte di finanziamento modulare e non diluitiva ex ante, riducendo sensibilmente il profilo di rischio finanziario. Il recente ingresso nel segmento Next Generation Sequencing (NGS) amplia ulteriormente il posizionamento competitivo nel campo della diagnostica molecolare e della medicina di precisione.Le, che Websim conferma, prevedono ricavi in crescita fino a 7 milioni di euro, con EBITDA a 1,1 milioni di euro nell'ultimo anno, e sono superiori rispetto ai target indicati dalla società a dicembre 2024 (ricavi 2,8/3,5 milioni di euro, EBITDA 0,45/0,80 milioni di euro) in quanto incorporano l'impatto positivo di ulteriori 2,5 milioni di euro di aumento di capitale.