Ulisse Biomed, Websim alza target price: nuovo capitale e visibilità in aumento

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato il target price
(a 1,49 euro
per azione da 1,20 euro) e confermato la raccomandazione
(Buy
) sul titolo Ulisse Biomed
, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan.
Gli analisti ricordano che Ulisse Biomed ha chiuso il primo semestre del 2025 con una crescita dei ricavi del 43% YoY e una significativa riduzione del cash burn
, grazie al completamento del processo di riorganizzazione e ad un più favorevole mix di vendite. L'accordo di investimento fino a 10 milioni di euro siglato con Global Corporate Finance fornisce alla Società una fonte di finanziamento modulare e non diluitiva ex ante, riducendo sensibilmente il profilo di rischio finanziario. Il recente ingresso nel segmento Next Generation Sequencing (NGS) amplia ulteriormente il posizionamento competitivo nel campo della diagnostica molecolare e della medicina di precisione.
Le stime 2025-2028
, che Websim conferma, prevedono ricavi in crescita fino a 7 milioni di euro, con EBITDA a 1,1 milioni di euro nell'ultimo anno, e sono superiori rispetto ai target indicati dalla società a dicembre 2024 (ricavi 2,8/3,5 milioni di euro, EBITDA 0,45/0,80 milioni di euro) in quanto incorporano l'impatto positivo di ulteriori 2,5 milioni di euro di aumento di capitale.