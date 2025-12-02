Ulisse Biomed cambia nome in Helyx Industries

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -, healthcare company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, comunica che l’Assemblea straordinaria degli Azionisti, ha approvato all’unanimità la proposta di variazione della denominazione sociale da “Ulisse Biomed” a “Helyx Industries” con conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale.Il verbale dell’Assemblea straordinaria e lo Statuto sociale aggiornato, spiega una nota, saranno depositati per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nei termini di legge.Dichiara: “Questo cambio di denominazione sociale è unper confermare l'importante progetto identitario, che ricordiamo essere non solamente un atto di aggiornamento comunicativo, ma contribuirà a superare la percezione della nostra azienda come una realtà guidata dalle sole attività di R&D, abbracciando una vocazione piùindustriale e commerciale su scala internazionale. In linea con quanto comunicato in merito all’aggiornamento della guidance di fatturato previsto per l’esercizio 2025, stiamo creando le condizioni favorevoli per la delivery del nostroe questo passo di aggiornamento identitario ne fa parte a tutti gli effetti".