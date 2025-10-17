Milano 10:11
41.508 -2,04%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:11
9.287 -1,58%
Francoforte 10:11
23.754 -2,14%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 16/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,47%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,6063 con tetto rappresentato dall'area 0,6134. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,604.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```