Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un -0,16%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9254, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9294. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,924.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)