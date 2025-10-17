Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Hang Seng Index, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.456,5. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26.305,4. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 27.154,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)