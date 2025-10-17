Milano
17:35
41.758
-1,45%
Nasdaq
19:07
24.735
+0,32%
Dow Jones
19:07
46.099
+0,32%
Londra
17:35
9.355
-0,86%
Francoforte
17:35
23.831
-1,82%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 19.23
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,45%
Il FTSE MIB archivia la giornata a 41.758,11 punti
In breve
,
Finanza
17 ottobre 2025 - 17.39
Ribasso per Milano, in flessione dell'1,45%, termina le contrattazioni a 41.758,11 punti.
Condividi
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto