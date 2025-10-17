Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 19:07
24.735 +0,32%
Dow Jones 19:07
46.099 +0,32%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,45%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 41.758,11 punti

In breve, Finanza
Ribasso per Milano, in flessione dell'1,45%, termina le contrattazioni a 41.758,11 punti.
