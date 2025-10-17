Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 21:00
24.831 +0,70%
Dow Jones 21:00
46.262 +0,67%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,14% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 24.691,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,14% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA mostra un esiguo +0,14% alle 19:30 e passa di mano a 24.691,19 punti.
Condividi
```