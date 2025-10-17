Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 22:00
24.818 +0,65%
Dow Jones 22:00
46.191 +0,52%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

Il Nasdaq-100 chiude la seduta a 24.817,95 punti

Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,65%
L'indice tecnologico di Wall Street riporta un guadagno dello 0,65% e termina a 24.817,95 punti.
