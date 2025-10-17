Milano 14:56
41.888 -1,15%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:56
9.353 -0,88%
Francoforte 14:55
23.904 -1,52%

Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,85% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 41.590,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,85% alle 13:00
Milano mostra un disastroso -1,85% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 41.590,91 punti.
Condividi
```