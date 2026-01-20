Milano 13:06
44.538 -1,46%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:06
10.084 -1,09%
Francoforte 13:06
24.560 -1,60%

Il FTSE MIB tratta in perdita a 44.508,43 punti

Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,52% alle 10:30
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,52% alle 10:30. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 44.508,43 punti.
