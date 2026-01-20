Milano 13:05
44.525 -1,48%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:05
10.083 -1,10%
Francoforte 13:05
24.550 -1,64%

Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,52% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 44.510,95 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un disastroso -1,52% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 44.510,95 punti.
