Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,73% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 45.005,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,73% alle 10:30
Milano mostra un disastroso -1,73% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 45.005,18 punti.
Condividi
```