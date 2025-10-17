Milano 17:03
41.795 -1,37%
Nasdaq 17:04
24.649 -0,03%
Dow Jones 17:04
46.011 +0,13%
Londra 17:04
9.358 -0,83%
Francoforte 17:04
23.867 -1,67%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,2%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile -0,2%, a quota 45.862,37 in apertura.
