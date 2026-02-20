Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 19:59
25.036 +0,96%
Dow Jones 19:59
49.597 +0,41%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,05% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 49.371,67 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,05% alle 19:30 e scambia a 49.371,67 punti.
