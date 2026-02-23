Milano 16:31
46.929 +0,98%
Nasdaq 16:31
24.807 -0,82%
Dow Jones 16:31
48.979 -1,30%
Londra 16:31
10.697 +0,09%
Francoforte 16:31
25.069 -0,76%

Il Dow Jones prende il via a 49.536,54 punti

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,18%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile -0,18%, a quota 49.536,54 in apertura.
