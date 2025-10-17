Milano 16-ott
42.374 0,00%
Nasdaq 16-ott
24.657 -0,36%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 16-ott
9.436 0,00%
Francoforte 16-ott
24.272 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,6%

Hang Seng a 25.473,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,6%
Indice Hang Seng -1,6% a quota 25.473,09 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```