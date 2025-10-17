Milano
17:35
41.758
-1,45%
Nasdaq
21:00
24.831
+0,70%
Dow Jones
21:00
46.262
+0,67%
Londra
17:35
9.355
-0,86%
Francoforte
17:35
23.831
-1,82%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 21.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,19% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,19% alle 19:30)
Il Dow Jones si muove sulla parità a 46.041,37 punti
In breve
,
Finanza
17 ottobre 2025 - 19.30
L'indice del principale listino americano mostra un +0,19% alle 19:30 e continua gli scambi a 46.041,37 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (-0,19% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,18% alle 19:30)
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (+0,17%)
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (0%)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,67%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,08%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,16%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,01%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,04%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,08%
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,48%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto