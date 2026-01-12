Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:12
25.810 +0,17%
Dow Jones 20:12
49.536 +0,06%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)

Il Dow Jones si muove sulla parità a 49.519,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
L'indice del principale listino americano mostra un +0,03% alle 19:30 e continua gli scambi a 49.519,06 punti.
Condividi
```