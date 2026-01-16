Milano 17:35
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (-0,17%)

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 49.359,33 punti

Chiude sulla parità l'indice dei giganti americani, che propone sul finale un -0,17% e archivia gli scambi a 49.359,33 punti.
