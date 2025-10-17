Milano 10:15
41.454 -2,17%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:15
9.282 -1,63%
Francoforte 10:15
23.739 -2,20%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 41.681,78 punti

Borsa: Pessimo inizio per Milano in calo (dell'1,63%)
In forte ribasso il principale indice della Borsa di Milano che riporta una forte discesa dell'1,63% a quota 41.681,78 in apertura.
