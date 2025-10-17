Milano
16-ott
42.374
0,00%
Nasdaq
16-ott
24.657
-0,36%
Dow Jones
16-ott
45.952
-0,65%
Londra
16-ott
9.436
0,00%
Francoforte
16-ott
24.272
0,00%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 07.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,93%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,93%
Nikkey a 47.827,31 punti
In breve
,
Finanza
17 ottobre 2025 - 05.38
Indice Nikkey -0,93% a quota 47.827,31 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,16%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,44%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,28%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,18%
Altre notizie
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,09%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,87%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,67%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,31%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,03%
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,41%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto