BYD ritirerà 115.000 modelli di auto per problemi di sicurezza

(Teleborsa) - Il produttore cinese di auto elettriche BYD ritirerà oltre 115.000 modelli
delle serie Tang e Yuan Pro
, a causa di potenziali rischi per la sicurezza
dei motori di trazione e delle batterie. Si tratta del più grande richiamo di sempre
per il produttore cinese quotato ad Hong Kong, che oggi ha ceduto del 2,5% in borsa
, trascinando in rosso dell'1,8% anche l'Hang Seng, il principale indice di mercato di Hong Kong.
La State Administration for Market Regulation (SAMR) cinese ha confermato che BYD ha presentato all'autorità un piano di richiamo per 44.535 veicoli della serie Tang,
prodotti tra il 28 marzo 2015 e il 28 luglio 2017, a causa di malfunzionamenti del controller
del motore di trazione. Inoltre, è stato annunciato anche il richiamo di 71.248 veicoli Yuan Pro elettrici
, prodotti tra il 6 febbraio 2021 e il 5 agosto 202,2 a causa di guarnizioni della batteria
installate in modo non corretto, che potrebbero comprometterne la funzionalità.
Si tratta dei primi richiami da settembre 2024, quando l'azienda aveva annunciato un richiamo per circa 97.000 dei suoi veicoli elettrici Dolphin e Yuan Plus a causa di un guasto alla centralina dello sterzo.