BYD ritirerà 115.000 modelli di auto per problemi di sicurezza

(Teleborsa) - Il produttore cinese di auto elettrichedelle serie, a causa di potenzialidei motori di trazione e delle batterie. Si tratta delper il produttore cinese quotato ad Hong Kong, che oggi, trascinando in rosso dell'1,8% anche l'Hang Seng, il principale indice di mercato di Hong Kong.La State Administration for Market Regulation (SAMR) cinese ha confermato che BYD ha presentato all'autoritàprodotti tra il 28 marzo 2015 e il 28 luglio 2017, a causa didel motore di trazione. Inoltre, è stato annunciato anche il, prodotti tra il 6 febbraio 2021 e il 5 agosto 202,2 a causa diinstallate in modo non corretto, che potrebbero comprometterne la funzionalità.Si tratta dei primi richiami da settembre 2024, quando l'azienda aveva annunciato un richiamo per circa 97.000 dei suoi veicoli elettrici Dolphin e Yuan Plus a causa di un guasto alla centralina dello sterzo.