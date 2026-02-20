Bollo auto Lazio: sconto 10% con domiciliazione bancaria

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2026 UniCredit,
nella qualità di Banca Capofila del pool di Banche
che svolge in RTI il servizio di tesoreria
, ha stipulato con la Regione Lazio l’accordo per il servizio di incasso del bollo auto
tramite domiciliazione bancaria dedicato ai veicoli immatricolati nel Lazio.
Si tratta di una offerta innovativa, semplice e trasparente
; la Regione Lazio offre uno sconto del 10% sul bollo auto attivando, su richiesta degli utenti, la domiciliazione bancaria, che prevede l'addebito automatico diretto sul conto corrente in essere presso qualunque istituto bancario. La procedura è telematica
e richiede l'attivazione tramite il portale ACI entro la fine del mese precedente alla scadenza del bollo.
Questa modalità di pagamento semplifica la vita agli utenti evitando dimenticanze e ritardi nei pagamenti, con un risparmio di tempo e garantendo elevati standard di sicurezza. In un contesto economico in continua evoluzione, la nuova modalità relativa al servizio di incasso del bollo auto costituisce un ulteriore sostegno offerto agli Enti Pubblici
nella trasformazione digitale delle loro attività.