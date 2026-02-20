Bollo auto Lazio: sconto 10% con domiciliazione bancaria

(Teleborsa) - Nelnella qualità diche svolge in, ha stipulato con latramite domiciliazione bancaria dedicato ai veicoli immatricolati nel Lazio.Si tratta di una; la Regione Lazio offre uno sconto del 10% sul bollo auto attivando, su richiesta degli utenti, la domiciliazione bancaria, che prevede l'addebito automatico diretto sul conto corrente in essere presso qualunque istituto bancario. La procedura èe richiede l'attivazione tramite il portale ACI entro la fine del mese precedente alla scadenza del bollo.Questa modalità di pagamento semplifica la vita agli utenti evitando dimenticanze e ritardi nei pagamenti, con un risparmio di tempo e garantendo elevati standard di sicurezza. In un contesto economico in continua evoluzione,nella trasformazione digitale delle loro attività.